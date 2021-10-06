為解決雲林縣元長鄉山子內大排旁道路路況問題、改善長南村與子茂村巷道路面及排水，雲林縣長張麗善6日率縣府團隊前往會勘，經規畫，山子內大排旁道路改善經費388萬元，長南村與子茂村路面及排水改善經費570萬元，後續將由縣府相關局處辦理。

山子內大排旁道路目前未鋪設AC路面且路況不平整，車子行經時極易產生砂塵與跳動，危及人車安全，經當地居民爭取，由縣府籌措經費、縣水利處處長許宏博規畫改善工程。

張麗善表示，此道路改善案，預計施作長380公尺、寬6米路，完工後可提升道路品質，提供民眾舒適、安全的行車空間，創造宜居生活環境。

一行人隨後前往長南村與子茂村，長南村進化街緊鄰幼兒園，巷內排水溝渠因涵管阻塞，造成排水不良，大雨來時若排水不及，很容易造成淹水，影響幼兒園小朋友；元南路巷內路面則因年久失修嚴重龜裂。

子茂村內排水溝為早期施設的明溝，排水斷面不足加上年久失修，導致排水溝阻塞排水不良；村內道路狹窄、路面龜裂嚴重，村民會車時險象環生，經常發生交通事故。

張麗善指出，兩村的問題經縣議員蔡明水向縣府反映，縣工務處處長汪令堯立即籌措相關經費辦理改善工程。長南村進化街巷內道路改善33公尺及排水溝55公尺，預算55萬元；元南路巷內路面改善165公尺，預算45萬元。子茂村雙側排水溝改善520公尺、路面改善260公尺，預算470萬元。