不只年輕人會長青春痘，成年人也有冒痘危機。皮膚科醫師蔡逸姍表示，青春期的學生因皮脂腺分泌旺盛，再加上老廢角質塞住及發炎問題，確實比較容易冒痘痘，並分析4種不同類型的青春痘，此外，中醫師吳明珠分享，冒痘位置也反映身體哪裡出問題。

皮膚科醫師蔡逸姍在《健康2.0》頻道中指出，其實長青春痘不分年齡，且分為4種類型，基本上以「有無發炎」做分辨，第一種為「粉刺型」，也就是常見的黑頭與白頭粉刺，是尚未發炎的狀態，因老廢角質與油脂混合在毛孔裡，若是放著不管就會慢慢發炎，進入下一階段的「丘疹型」，此狀態千萬不要擠，容易留下疤痕。

直到痘痘成熟形成為「膿皰型」，基部為紅色，而表面則是白色，裡面包含膿液，民眾若長此型態的青春痘時，建議還是給醫生處理，若想自己親手擠，應透過酒精消毒，並維持手部衛生再執行較好。最嚴重的則是「結節型」，也就是俗稱的「暗瘡」，粉刺在皮膚底下持續發炎，非常容易留下疤痕，必須靠藥物治療。

中醫師吳明珠以中醫角度補充，指臉上長痘痘的位置，能反映出臟腑問題，第1種「額頭冒痘」，顯示人體的心火很旺，又稱為「心火痘」，這類型的人情緒易緊張、壓力很大，晚上也可能睡不好、時常做夢。第2種「臉頰長痘」，痘痘若長在左側臉頰，表示肝火旺盛、肝氣不舒；右側則是肺陰不足產生肺熱，由於肺與大腸相表裡，因此便祕時有「大腸火」，痘痘多長在右臉頰。

第3種是「口鼻周圍長痘」，又稱為「食積痘」，與脾胃濕熱有關，平時飲食喜歡吃重口味、太油膩，例如堅果、麻辣鍋、花生或辣椒等，容易造成痘痘冒出，甚至導致消化不良。第4種則是「下巴冒痘」，反覆長痘和上熱下寒體質，宮寒濕瘀症狀有關，例如女生在月經前，痘痘就會出現在下巴，生理期痛代表宮寒有瘀有濕，與荷爾蒙有關。