全球晶片持續短缺，美國要求台積電等晶片大廠提交客戶名單等相關機密資料，引發爭議，也令不少小股東認為，和韓國相比，政府軟弱無力。國民黨團今天指出，面臨10級大地震的台積電正在搖晃，要求蔡政府勿裝聾作啞，揚言擬提出儘速成立產官應變小組的公決案，要求政府向美國抗議。

國民黨團總召費鴻泰指出，韓國軍事上靠美國，但仍敢大聲替三星撐腰，提出業者的要求，反觀蔡英文、閣揆蘇貞昌宛如路人甲，躲在背後，而王美花如同小媳婦稱資料提供是「自願性」非「針對性」。

費鴻泰質疑，若中國大陸也以一樣的理由，要求台積電交出營業秘密等資料的話，蔡英文總統是否仍舊禁聲不語？經濟部長王美花仍會懦弱嗎？要求蔡政府不要看到美國就自動矮半截、卑躬屈膝。

國民黨立委林為洲說，此次台積電董事長劉德音此次罕見主動接受Times專訪，提到美國宣稱要解決車用IC供應鏈斷鏈問題，但台積電產製的車用IC僅占產能的4％，如今只有政府看不懂台積電有壓力，要求政府盡快效法韓國，成立應變小組，勿讓企業獨自面對美國政府黑手。

國民黨立委曾銘宗說，美國要求台積電繳交資料，將影響到95萬名股東權益，另台積電占股市三成，恐會間接影響投資大眾權益，呼籲蔡政府硬起來，外交部與經濟部應向美國提出抗議，經濟部不能再置身事外，應盡快介入協調，假設美國最終強硬執行，政府是否也可向intel調閱相關存貨等資料。