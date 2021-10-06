華為財務長孟晚舟在遭加拿大軟禁逾1000天後獲釋，孟晚舟曾形容這1000天是無價經驗，不過消息人士透露，這段日子裡她有時也感到沮喪，甚至「恐慌」案子永遠不會結束。另外，律師在與美方談判時也提出2項條件，包括孟晚舟永遠不認罪，以及永遠不赴美簽署緩起訴協議。

華為財務長孟晚舟9月24日獲釋時發表談話。

孟晚舟9月24日以視訊方式出席美國聯邦法院的聆訊，期間她與美檢達成緩起訴協議，但對於銀行詐欺等4項刑事指控不認罪，只承認自己曾做出不實陳述，在2013年誤導匯豐銀行（HSBC）。美國隨即同意撤銷向加拿大引渡孟晚舟的要求，加拿大法院終止對她的引渡聆訊，即刻釋放，不過美檢仍將維持對孟晚舟的指控直到2022年12月，如果期間她都遵守協議，屆時美檢將撤銷指控。

英國《衛報》（The Guardian）6日引述華為方面參與這項司法戰的消息人士指出，雖然孟晚舟在重獲自由時曾表示這1000天是生命中的「無價經驗」，不過實際上她有時候也感到「非常沮喪」，甚至幾乎到了「恐慌」的程度，擔心這起案件永遠不會結束。

消息人士說：「美國太過關注華為，導致案件變得更複雜，而原本華為的案子就很難解決了。」

部份華為律師與美國司法部協商了18個月，以釋放孟晚舟，在孟晚舟出庭與美檢達成協議前的8至9周，這些律師甚至還不是真的相信孟晚舟會被釋放。

律師團與美國司法部協商了多種釋放途徑，其中還包括達成一項全球協議，這項協議同時涵蓋孟晚舟及華為的案子。不過華為傾向2個案子分開處理，認為華為的案子會更難解決。華為一共被美國司法部指控19項罪名，而華為律師團與美國司法部就華為案子之間的協商，基本上是不涉及政治的。

《衛報》指出，律師團與美國協商孟晚舟的案子時，提出了2項條件，包括她永遠不會認罪，以及她永遠不會赴美簽署這份緩起訴協議。最終孟晚舟決定達成協議，因為如果她在引渡案中敗訴，上訴期間她還得繼續待在加拿大3至5年。

如今孟晚舟獲釋，消息人士認為，這代表華為與美國官方，甚至是北京與華府之間的路障已經清除，不過美中關係究竟能有多大進展，各界看法分歧。

消息人士指出，華為期盼，在拜登執政下，中美關係能夠「更基於規則、現實及務實」。

從中國大陸的角度來看，在拜登執政下，中美關係不會比川普執政時更糟了，一名消息人士表示：「這是美中開展不同關係的好起點，將需要很多智慧。」