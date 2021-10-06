國民黨主席朱立倫6日上午赴桃園慈湖、頭寮陵寢謁陵。(呂筱蟬攝)

國民黨主席朱立倫6日上午赴桃園慈湖及頭寮靈寢謁陵，他表示，此行是來祭告赴任黨主席，針對促轉會公布「中正紀念堂園區轉型方案」，未來中正紀念堂將轉型成反省威權的歷史公園，並建議移除蔣中正銅像，朱立倫對此表示，台灣的民眾對於歷史應該尊重，不應該破壞歷史與文化資產。

朱立倫表示，所有在台灣的民眾，對於我們的歷史一定都要尊重，尤其中華民族的歷史包括蔣公當時保衛台灣，到經國先生建設台灣，這些都是事實，沒有經過先生的努力，哪來的科學園區哪來的護國神山、台積電在哪裡？哪裡來的十大建設以及現代化的台灣，對於老總統，覺得歷史應該要被尊重，絕對不要破壞歷史，也不要破壞文化資產。

他說，對於銅像，十幾年前就已經在陳水扁執政的時候就已經發生過不幸事情，當時把所有的銅像整理好成為今天的銅像公園以及兩蔣文化園區，沒有想到21世紀的今天還在做這樣的事情。他也說，蔡總統與要思考一下台灣需要這樣製造對立，再一次地製造這些所有的紛爭，相信這不是一個民主之福，更不是一個現代化國家應該要做的事情。

朱立倫強調，要遷移中正紀念堂銅像必須要尊重民意，做法也不可以這麼的粗暴，等於是破壞歷史、破壞文化資產的一個方式來做。