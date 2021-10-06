各國新冠疫苗普及率提升，但還是受到疫情持續擴散的威脅。今年以來，全球股市一直創新高，卻也震盪不斷。展望第四季，施羅德投信認為在經濟通膨雙擴張之下，可掌握四大市場脈動的「4R趨勢」，以迎接接下來的多頭行情。

4R包括景氣擴張(Recovery)、通貨再膨脹(Reflation)、聯準會縮表(Rate)，以及產業輪動(Rotation)。施羅德總經團隊預估2021年全球經濟成長率達5.9％、2022年達4.5％，企業獲利持續上修；關於通膨，預期暫時性通膨的基期效應將消退，回歸溫和通膨態勢；聯準會年底開始縮減購債、2022年底升息，然縮表不等於升息，有助公債利率緩升；最後，景氣由復甦轉擴張，產業也會輪動快速，保持靈活佈局才能掌握投資契機。

施羅德投信指出，市場前景雖樂觀，仍面臨疫情變化、經濟進入中期放緩、停滯性通膨等風險因子，故投資人仍須謹慎，建議以多元資產參與市場，三大股債類別值得關注：一、歐股。二、新興股債。三、醫療股，有效管理下檔風險。

第四季在經濟通膨雙擴張之下，施羅德投信認為不妨跟隨四大市場脈動的「4R趨勢」，以參與趨勢變化下的投資機會。

第一個R代表景氣擴張(Recovery)。施羅德總經團隊預估，全球經濟成長率2021年達5.9％、2022年達4.5％，主要股市企業獲利預估持續上修，經濟成長與企業獲利表現依然穩健。以美國為例，已通過1兆美元基礎建設法案，可望再通過3.5兆美元預算案，成為4.5兆美元、史上規模最大的財政刺激政策。再者，美國家戶儲蓄金額龐大，解封後報復性消費力道可期。至於歐洲，疫苗普及率超英趕美，有利解封引領經濟復甦；服務業PMI指數也上升，顯示疫情陰霾逐漸遠離，歐洲經濟成長率更可望自2007年以來首度超越美國。

第二個R為通貨再膨脹(Reflation)。施羅德預期能源價格上漲的效應可望趨緩，通膨觸頂後下滑，回歸長期溫和通膨態勢。通膨壓力主要來自供給面，儘管供給面成本上升，然在需求非常強勁之下，企業仍可適度轉嫁成本給消費者，因此各區企業獲利預期仍維持正成長。

第三個R指的是聯準會縮表(Rate)。施羅德總經團隊預期年底聯準會開始漸進式縮減購債，但聯準會強調縮表並不等於升息，因此美國仍會處於低利寬鬆環境。此外，全球主要央行資產負債表維持高檔，也支撐市場流動性。預估2023年前歐洲、英國央行不會採取緊縮政策，而日本的低通膨更使緊縮政策遙遙無期。

最後一個R則為產業輪動(Rotation)。景氣由復甦趨於擴張，產業輪動快速之下，唯有靈活調整佈局，才能參與市場多頭行情。