百事公司（PepsiCo Inc）周二表示可能在明年初再度提高價格，以克服從旗下運動飲料「開特力」（Gatorade）瓶子短缺到卡車司機不足等各種日益升高的供應鏈挑戰。

財務長Hugh Johnston表示，由於在解除防疫限制措施後，餐廳和戲院對百事飲料的需求激增，過去幾個月百事公司在解決罐頭和「開特力」瓶子短缺的問題上相當費力。

百事近幾周來已經調漲了汽水和零食價格。由於原材料價格不斷上漲使利潤遭到壓縮，這是包裝食品業普遍採取的成本轉嫁戰略。

Johnston表示，我確實預期明年第一季可能會再出現一些價格調漲，因為我們完全吸收了商品通膨的影響。但他也表示大多數供應鏈中斷的情況將在2021年底緩解。

儘管供應鏈成本攀升，但百事上季獲利表現優於預期，並上修全年營收預測，周二股價收漲0.6%，為151.09美元。

百事預估2021財年有機營收（organic revenue）將增長約8%，優於之前預估的成長6%。

該公司第三財季（截至9月4日）有機營收年增9%，但由於配銷和行銷支出增加，成本大幅增加逾10%。淨營收年增11.6%，為201.9億美元，優於市場預期的193.9億美元。