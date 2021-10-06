新北位於大台北中心，正全面開發，新北市城鄉局長黃國峰6日在市政會議報告新北未來10年願景，將以新店十四張到蘆南蘆北為南北端點的3條微笑曲線，加上板橋新板特區、新莊副都心與三重第二行政中心的3個軸心，推動整體開發，其中三重第二行政中心將在明年1月動工2026年完工，透過公私協力與環境美學，翻轉新北印象，晉升國際大都市。

黃國峰表示，三條微笑曲線都以新店十四張與蘆洲蘆南蘆北重劃區為南北端點，第一條藍線是沿著新北環快與淡水河、新店溪沿岸發展，第二條黃線則是以新北環狀線，第三條則是沿著未來的泰版輕軌與五泰輕軌，透過捷運空間串連城市發展。

黃國峰也說，市府也將在三重打造第二都心，目前第二行政中心已經完成審議並發布實施，未來將打造3萬坪樓地板面積，預計會有3萬名公務人員進駐，預計年1月動工，2026年完工，包括 衛生局、警察局、環保局府外單位都會進駐。

而這些局處現有用地也重新規劃，衛生局現有用地將打造板橋醫療園區，土地變更也在今年一月完成，擴充板橋醫療量能；位於板橋府中的警察局鄰近府中三軸廣場，將打造青年文化商圈；板橋民族路的環保局，原址也將打造成低碳教育生活園區，讓板橋舊城翻新；另外樹林大柑園與三峽麥仔園都市計畫也將在2022年啟動。

黃國峰表示，市府也透過都市計畫及都市更新提供公益設施空間，完備城市空間機能，而都更三箭的一、二箭修法，可強化公益空間效能。同藉由環境美學總顧問團，讓城市建設加入豐富美學元素，未來將以特色地標建築，打造新北市有質感的國際城市門戶意象。

新北市長侯友宜說，整體開發區微笑曲線的建構，以及配合新板特區府中雙城、新莊副都心與三重第二行政中心的都市核心三角，讓新北市逐漸由東向西、由南向北，發展成今日的面貌。

侯友宜說，新北市發展攸關北台灣的發展，北台灣發展更牽動全台灣的發展，將過去數十年沒人敢動的的沈痾一一解決，所有人都是在寫歷史。