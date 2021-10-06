本次造型悠遊卡還搭配特別訂製的金色電鍍迷你開瓶器，開瓶器上還有雷射雕刻的「維他露P」字樣，形成可愛又實用的超強組合。（悠遊卡公司提供）

講到金黃色的維他命汽水飲，大多數人在腦海中浮現出的就是維他露P，台北市悠遊卡公司今日推出「維他露P復古3D造型悠遊卡」，完整還原第一代瓶裝造型，刷卡時會發光，還搭配金色電鍍迷你開瓶器，可愛也實用，6日起在7-ELEVEN ibon開放預購，每張售價390元。

悠遊卡公司指出，維他露P飲品誕生的契機，是創辦人許𩄍金於1956年發現，當時他正在維他露公司的前身「源興大效堂製藥廠」中，準備服用藥廠製造的維他命片，卻因找不到開水配，便拿身旁的汽水代替，結果不小心將維他命片掉入汽水內促發靈感，意外成為歷經一甲子的長青飲料。

悠遊卡公司指出，本次造型悠遊卡復刻65年前維他露P第一代玻璃瓶造型，製作成袖珍曲線瓶造型卡，瓶身有精緻菱格紋路與精緻印刷，感應會發光，還搭配特別訂製的金色電鍍迷你開瓶器，開瓶器上還有雷射雕刻的「維他露P」字樣，形成可愛又實用的超強組合。

「維他露P復古3D造型悠遊卡」自6日11時起至12日23時59分止，在7-ELEVEN ibon開放預購，每張售價390元，限時不限量，每人每次限購2張。