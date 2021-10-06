因應氣候變遷危機，多國已宣誓要在2050達到淨零碳排！台灣環境保護聯盟今天公布2020年直轄市、縣市政府「永續環境施政表現」，發現各地方政府針對公害防制、氣候變遷因應及國土規劃與環境資源管理，大致表現平平，較少縣市有特別突出表現。

台灣環境保護聯盟連續6年舉辦「永續環境施政表現」評比，今年以25項、64項指標，綜合永續會的「2018年永續發展指標系統評量結果報告，並分為「節能減碳與再生能源推動」、「氣候變遷因應」、「公害防制」、「基礎生活設施」、「國土規劃與環境資源管理」、「生態保育」、「綠色生產與消費」及「公眾參與」。

台灣環境保護聯盟創會會長施信民表示，這已是第6次執行環境施政評量，今年各縣市政府普遍提升至優或佳等級，但發現地方政府較少積極推動環境政策，大多是中央有規定後、地方才會去做，能夠有自主作為的較少，因此如何讓中央的態度積極，未來也考量對中央政府舉行評比。

台灣環境保護聯盟會長劉志堅說，如氣候變遷因應部分雖然部分縣市已簽署氣候緊急狀態宣言、部分縣市也訂有低碳自治條例，但大多為宣誓意味，較少有嚴格規定，呼籲中央政府應要更重視「永續發展」施政，並用更積極、妥適的減碳政策及作法，也要提供廢棄物減量及資源循環的原則及作法。