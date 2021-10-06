28歲女星蘇韻姿2016年參加港姐選拔，最後以第四名成績出道成為藝人，隔年她演出《愛·回家之開心速遞》，以「熊心如（紅衫魚）」一角走紅。近日她在IG罕見秀性感，曬出穿了亮黃色比基尼泳裝的辣照，不只C級上圍吸睛，明顯的六塊腹肌形狀也可見她健身有成。

蘇韻姿擁有甜美臉蛋和33C上圍，小時候在加拿大出生的她，2016年回到香港參加香港小姐選拔，意外一路挺到最後一關，最後獲得第四名，當時她致詞時表示，每一個環節自己都認真去排練，但前三名真的很強，「所以輸得心服口服」。

蘇韻姿秀出腹肌。（圖／翻攝自andreaso_ IG）

之後蘇韻姿簽進無綫電視並成為演員，但因中文只有幼稚園程度，加上有口音，讓她演員之路起初卡卡，還影響到拍戲進度，但她不死心，花更多時間準備，事前更會將劇本全部標上拼音，再加上其他演員的幫忙，才讓她念台詞技巧大進步，2019年還入圍萬千星輝頒獎典禮2019的「最佳女配角獎」。

蘇韻姿受訪表示，原本自己是在電視台做幕後工作，當年被同事慫恿參選港姐，她為了不讓生命留下遺憾才參加，沒想到就此入行，但回到香港工作因為語言不通，讓她起初幾度崩潰，拍戲時常常NG到哭，很感謝同劇演員和工作人員的包容，而她戲中的爸爸正是劉愷威的父親劉丹。

形象健康陽剛的蘇韻姿近期在IG分享自己坐遊艇出海的美照，可見她靠在欄杆邊，穿著比基尼的她性感胴體曲線全露，健康的小麥色肌膚令人稱羨，靠近胸部和肩帶的地方還可見比較白皙的肌膚曬痕，她寫下：「望住個海只會越笑越瘋狂，當自己的太陽，自己的陽光。」而粉絲誇她不只有平坦小腹，還有六塊肌線條，留言讚：「腹肌超讚」、「美」、「不得了」，而她原本平均每則IG發文約有數千讚，曬出比基尼的新貼文則衝到了上萬人按讚，可見穠纖合度的好身材引來許多人關注。