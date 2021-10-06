移民署新北市專勤隊查獲廣達人力仲介公司無照營運。（新北市專勤隊提供）

廣達人力仲介公司去年11月已遭勞動部終止公司營業許可，卻偽造「勞動部聘僱許可函」、「外僑居留證」、「移民署辦理居留延期收據」等私自運作，至少已有8名雇主、8名移工遭瞞騙受害，移民署新北市專勤隊拘提及傳喚58歲張姓負責人、業務26歲曾姓男子等6名嫌犯，依詐欺、背信、偽造文書及非法仲介營利等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市專勤隊表示，多名雇主在不知情的情況下，仍委託廣達仲介公司辦理移工聘僱，直到接獲調查通知時，才知道自己委託、的仲介公司竟已停牌，而且收費後沒有辦理移工聘僱手續，繳了錢還變成非法雇主。

此外，多名印尼籍及菲律賓籍外籍移工也因廣達仲介公司未辦理延期居留手續，因此變成逾期居留身分，幸好已由台灣國際勞工協會協助與安置。

上月26日，新北市專勤隊報請新北地檢署檢察官指揮，會同新北市政府勞工局、海山警分局前往台北市及新北市等地搜索，拘提及傳喚仲介公司負責人、員工等6人到案，查扣「勞動部聘僱許可函」、「外僑居留證」、「移民署辦理居留延期收據」等證物。

據了解，目前查出有8名雇主及8名外籍移工受害，但據曾嫌供稱，還有40餘名的雇主及外籍移工受害。

新北市專勤隊隊長莊懿強表示，該仲介公司經辦案件眾多，將持續清查是否有其他被害人因此上當受騙，民眾或外籍移工若有類似遭騙情形可向新北市專勤隊提出協助。呼籲國人聘僱外籍移工應選擇政府許可立案仲介公司，若有疑問可向主管機關或到勞動部私立就業服務機構查詢系統網站查詢，以免觸法。