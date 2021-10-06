運勢命理網站「知命命理」分享，男人如果面相符合顴骨豐滿、嘴角上揚、額頭飽滿、眉毛很長、鼻樑挺直、眉毛彎度大6個特點，代表他是個值得期待的潛力股，貴人運非常旺，早晚能闖出一番成就，單身女千萬別錯過！

▍1.顴骨豐滿

從面相角度來看，顴骨代表一個人的決心和意志力，顴骨豐厚、挺拔的人十分有自信，勇於進取，做事有氣魄，因此能賺進大量的財富。

▍2.嘴角上揚

面相學中認為，嘴角上揚的男人非常有自信，敢於在人前表現自己的能力與長處，所以很容易得到別人的賞識，具有白手起家的潛力。另外這種面相的男人個性很好，守信用，為人真誠，交際能力強，所以他們的人脈廣闊，能夠得到他人的幫助，他們運氣很好，尤其是事業運、財運非常旺盛，只要努力就能有相應的收穫。

▍3.額頭飽滿

額頭為官祿宮，代表思考能力與做事的細膩度，如果額頭光潔無傷疤，側面看呈圓潤的弧度，髮際線有尖角，這樣面相的男人較有貴人運，常受人提攜，獲得事業上的圓滿。

▍4.眉毛很長

如果眉毛比眼睛的長度還要長出許多，如此面相的男人婚後事業運將會很旺。眉毛比眼睛長的男人非常有主見，並且有領導才能，做事乾淨俐落、雷厲風行，不會拖泥帶水，這樣的工作態度容易得到上司的讚賞。若是娶了賢惠的妻子，使其無後顧之憂，事業的發展將會更加順利。

▍5.鼻樑挺直

鼻樑挺直的男人創業更容易成功，因為鼻子挺直的男人貴人運很旺，常常能獲得提攜和指點，鼻子與男人的事業成就相關，鼻子挺直的男人具有很強的工作能力，所以創業比旁人更容易成功。

▍6.眉毛彎度大

眉毛生的很彎，而且彎的幅度很大，這面相通常是個和善之人，他們為人大方，待人非常熱情，性格豪爽，雖然有時候會比較激動，話很多，不過這都是出自於善意，是值得深交的朋友。

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