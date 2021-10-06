人氣韓國影集《魷魚遊戲》在全球爆紅，劇中出現的古早味甜點椪糖也跟著夯爆，女星「瑤瑤」黃喬歆近日就在網上曬出做椪糖、戳椪糖影片，身穿低胸小背心入鏡的瑤瑤，傲人上圍快包不住，深邃事業線也跟著見客，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

瑤瑤昨（5日）在社群媒體分享做椪糖和戳椪糖影片，瑤瑤笑說自己失敗很多次「跟大家分享怎樣比較不容易失敗的小撇步」，她還不禁自嘲：「但也許還是會失敗」，只見瑤瑤一手拿專業工具、另一手不停攪拌砂糖，並用固定器、造型模具壓椪糖，瑤瑤架式十足，看起來相當專業。

瑤瑤超胸戳椪餅，畫面相當吸睛，讓人眼睛不知要看椪糖還是看美胸。（圖／取材自瑤瑤黃喬歆臉書）

瑤瑤做完椪糖後，她手拿細針、要把愛心圖案完整刮下來，瑤瑤接連用手撥、嘴咬，為了糖餅費盡心思，不過，更吸睛的是，瑤瑤身穿鵝黃色低胸小背心入鏡，胸前深V設計讓她F級的白嫩雙峰呼之欲出，深邃事業線更是快包不住，讓人眼睛不知要看椪糖還是看美胸。

但瑤瑤最後在剝愛心的彎曲處時，她卻失手把圖案凹壞，以失敗收場，瑤瑤還入戲地瞬間倒下，也讓她發文直呼：「不是明明挺順利的嗎」，網友更是紛紛留言討論：「怎麼沒學影片用舔的」、「沒有在看餅啦」、「最後暈倒好可愛哈哈哈」。