海空運供需狀況依舊吃緊，中菲行(5609)9月合併營收達38.38億元，年增114%，連續第5個月創下歷史新高，受到疫情不確定，加上海運旺季及空運需求大增，第3季營收突破百億元，達104.27億元，續創單季歷史新高。

受到疫情不確定，加上海運旺季及空運需求大增，貨攬業者跟著受惠，中菲行第3季營收月月創新高，9月合併營收達38.38億元，年增114%，連續第5個月創下單月歷史新高，第3季合併營收達104.27億元，續創單季歷史新高，第3季獲利有望挑戰半個資本額以上。

9月營收貢獻方面，空運營收20.3億元，占整體營收52.8％，年增79.3%；海運營收16.8億元，占整體營收43.8%，年增215%；合同物流營收1.29億元，占整體營收3.4%，年減0.1%。

中菲行前3季合併營收257.17億元，年增56%，超過去年總和；前3季空運營收136.21億元，占整體營收53%，年增28.4%；海運營收110.91億元，占整體營收43.1%，年增128.8%；合同物流營收10.05億元，占整體營收3.9%，年減2%。