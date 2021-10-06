德國晶片商英飛凌周二指出，計畫將明年的投資增加50%；消息推升了該公司股價急漲。英飛凌正從半導體需求飆升和全球短缺中獲益。

英飛凌計畫在2022年投資24億歐元(約28億美元)，遠高於2021年的16億歐元。

英飛凌股價收盤飆升4.8%，來到35.6歐元。

英飛凌預計明年營收將成長約15%，毛利率升至20%；而2021年營收則重申確認為110億歐元，毛利率為18%。

財務長Sven Schneider表示，營收成長主要是來自於產能擴張的建設，但也有一部分是來自於(製造)價格可觀的上漲，將其中一部分轉嫁給客戶。

該公司將半導體的吃緊歸咎於製造夥伴欠缺對新產能的投資；此前的新冠社交封鎖，而當需求開始彈升，則讓特別是汽車業的晶片供應受到影響和中斷。

由於晶片製造代工廠商主要投資在利潤較高的產品、例如智慧型手機的處理器，讓現有工廠無法滿足用於汽車的成熟晶片的需求。

英飛凌在上個月啟動了位於奧地利的晶圓廠，價值16億歐元，將提高英飛凌在汽車、資料中心、再生能源發電中使用的電源管理晶片的供貨能力。

Stifel分析師Juergen Wagner表示，如果電動車的快速普及，很快地佔據了該公司現有工廠產能，預計英飛凌很快地就會宣布，決定再另建一座新工廠。

財務長預計晶片短缺將延續到2022年，並期望歐洲為提高半導體製造持續努力。