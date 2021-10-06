宏碁旗下全系列搭載Windows 11作業系統PC新品，即日起於全球上市，台灣通路並率先於昨（5）日全面開賣，推出包括Swift 3、Swift 5及Aspire系列筆電，搶攻首波升級換機潮。

宏碁搶先提供消費者Windows 11新品體驗，其中，14吋Acer Swift 5（SF514-55GT）具迷霧綠金屬色，14.95公釐的纖薄機身，由頂級鎂鋰和鎂鋁合金製成，重量約1公斤，內建MX350獨立顯卡，特殊軸承設計符合人體工學並具散熱效果。規格部分，搭載最新第十一代Intel Core i7處理器，高達90％的超高屏佔比，內建512GB PCle SSD高速儲存空間，和16GB LPDDR4X記憶體，配備USB Type-C、Thunderbolt和USB 3.2 Gen 2連接埠等，售價39900元起。

另全新Acer Swift 3（SF314-511）同樣搭載第十一代Intel Core i7處理器，通過Intel EvoTM平台認證，休眠喚醒時間小於1秒、可提供18小時電池續航力、充電30分鐘即可有4小時以上電力。內建14吋Full HD 1920x1080 IPS霧面螢幕，具85.73％的屏佔比與300Nit亮度。

其金屬機身耐用穩固，薄約15.9 公釐、重量約1.2公斤，加上抬昇式軸承，並具備完整連接能力，配備USB Type-C、Thunderbolt和USB 3.2 Gen 2連接埠等，加上雙頻Wi-Fi6可快速傳輸資料和供電。另採用DTS Audio及Acer TrueHarmony與AI強化噪音抑制功能，可提供絕佳音質體驗，內建512GB PCle SSD高速儲存空間和16GB LPDDR4X記憶體，售價34900元。

今（6）日起，宏碁於台北三創2樓的展示空間並提供新產品體驗及銷售服務，另已持有宏碁桌機與筆電產品的消費者，若有升級Windows 11的問題，除可參考https://www.acer.com/ac/zh/TW/content/windows-11，也可洽詢服務專線0800-258-222，或親臨宏碁直營服務中心，現場除了提供升級服務，還有實體五倍券的優惠方案，包括筆電電池更換、變壓器購買、升級安裝SSD及延長保固服務與維修服務費用，詳情請洽各服務中心。