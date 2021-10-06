紐西蘭央行周三宣布調升基準利率1碼（25 個基點），至0.5%，為7年來首度升息，該央行並暗示將進一步收緊政策，以抑制通膨壓力，並為過熱的房市降溫。

此決議符合市場預期。在央行公布決議後，紐西蘭元曾短暫上揚，但隨後拉回至0.6930美元，與整體市場走勢一致。

紐西蘭這次升息意味著其緊縮周期就此展開。紐西蘭最大城市奧克蘭為了防疫而實施嚴格的封鎖措施，使寬鬆政策開始退場的時間較原本所預期的8月延後了一些。

紐西蘭央行表示，決策委員會認為應隨著時間持續讓貨幣激勵措施退場，未來的行動將取決於通膨和就業的中期前景。

雖然挪威、捷克和韓國等國家已經扣下升息的板機，但紐西蘭央行此舉仍使其緊縮周期超前大多數的已開發經濟體。其鄰國澳洲央行周二宣布維持基準利率不變，為連續第11個月按兵不動。

經濟學家預期到明年年底，紐西蘭央行的基準利率將升至1.50%，到2023年底升至1.75%。