泰國一名媽媽近日晚上，發現5個月大的孩子一直哭鬧、不睡覺，檢查後卻沒有任何異狀，於是繼續睡覺，隔天早上起床，她想要用枕頭擋住床邊，防止孩子從床上掉落，豈料竟看見一條黑蛇藏在底下，讓她瞬間嚇一大跳，急忙把孩子帶離現場。

根據泰國媒體報導，這起事件發生在武里南府郎拜瑪縣，32歲女子娜塔瓦迪（Nattawadee）和丈夫育有3子，年齡分別為4歲、2歲和5個月大，平時一家五口都會睡在同一張大床上。事發當天晚上，全家人都睡得很熟，只有5個月大的孩子遲遲不肯入睡、不斷哭鬧，娜塔瓦迪起初還以為他身體不舒服，特別開燈查看狀況，不過孩子沒有發燒，也沒有其他異狀。

隔天早上丈夫出門上班後，娜塔瓦迪看孩子們都還在睡覺，擔心他們會掉到床下，於是拿起一個枕頭想要擋住床邊，豈料卻看見下方藏著一條長約2公尺、緊貼著牆壁的黑蛇，讓她嚇得立刻把3名孩子帶到其他地方安置，因為自己並不會抓蛇，所以她找來鄰居幫忙，最終順利將這條蛇帶往遠處放生。

娜塔瓦迪事後表示，還好進入家中的黑蛇並不是毒蛇，否則孩子被咬到的話，後果絕對不堪設想；而她也想用自身的經驗告誡大家，在雨季時一定要特別小心有毒動物闖入家裡，隨時關好門窗，避免憾事發生。

事實上近日沙烏地阿拉伯，就有發生毒蛇闖入家中咬死人的事故，一名6歲女童上廁所時，突然被一條不知從哪裡進入的毒蛇咬傷，家人發現後急忙將她送醫治療，然而女童的病情持續惡化，最終還是不幸身亡，讓親友都十分悲痛。