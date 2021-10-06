今年因疫情嚴峻，統計截至9月已有近9000戶家扶扶助家庭因疫情影響生活及收入驟減。LINE貼圖6日宣布，將攜手家扶推出2021年度公益貼圖，販售所得扣除Apple及Google平台抽成後，將全數捐予「無窮世代」的助貧計畫，家扶更邀請到張惠妹aMEI擔任公益貼圖愛心大使，號召大家省思關懷兒少貧困議題，購買一組公益貼圖自用或送人傳愛，就能參與支持一個貧童好好溫飽一餐。

自2013年起，LINE貼圖積極落實社會參與，早期公益貼圖以LINE FRIENDS熊大、兔兔為主角，前（2019）年與在地知名創作者合作「夢想成真」計畫，與弱勢孩童共同創作公益貼圖，均引起台灣民眾的廣大迴響。

2020年疫情席捲全球，對弱勢族群生計造成重大衝擊當下，LINE貼圖首次公開徵求年度公益合作夥伴，今正式攜手家扶基金會響應「無窮世代」計畫，推出2021年公益貼圖，將於10月6日至12月6日期間在LINE STORE正式販售。

據家扶基金會調查，貧童平均每餐僅32元、70.2％服務的弱勢家庭兒少曾餓肚子，疫情後情況雪上加霜，半數服務的弱勢家庭職業類型受疫情衝擊、嚴重影響生計。

在家扶所扶助家庭中，就讀小六的小君與媽媽、哥哥相依為命，一家經濟仰賴媽媽清潔工作的收入，負擔房租、生活費用及學習支出，乖巧的小君時常幫忙分擔家務也勤練跆拳道，一家人縮衣節食，但疫情讓家計大受衝擊。

疫情更讓家扶面臨整體捐款總額下滑的危機，僅數位捐款支持的人次漸增，《家扶數位捐款調查》顯示87.8％民眾願意用數位捐款幫助弱勢兒少，故希望鼓勵LINE用戶透過購買貼圖的方式參與公益議題，幫助貧童翻轉生活困境。

LINE台灣貼圖暨創作者事業部資深總監呂苔君表示，LINE貼圖持續透過有溫度的貼圖溝通體驗，讓用戶以有別於傳統的捐款方式，幫助需要受助的弱勢族群，透過貼圖的傳送網絡，將愛傳播出去。