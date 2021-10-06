大陸紫牛新聞網6日報導，大陸國慶十一長假首日，福建廈門集美區即傳來侵入民宅瘋狂強盜殺人案，甫搬到租賃住處獨居的25歲女孩，慘遭刺殺20多刀身亡，正值敏感時機，廈門集美警方迅速破案，逮捕從事房產仲介的31歲王姓男子，涉嫌翻牆侵入住宅搶劫殺人，住戶到破案死者家屬到場燒紙錢才知道發生命案。

據報導，廈門警方10月5日下午發布警情通報指出：集美某社區一出租房命案告破，犯罪嫌疑人被刑拘，2021年10月1日22時許，廈門市警方接報集美某社區出租房內發生一起命案。

廈門市局刑偵支隊等相關部門會同集美分局迅速啟動命案偵破機制，成立專案組全力開展案件偵查。

經查，死者為外地來廈人員（女，25歲），今年8月通過廈門怡x佳房產仲介公司租房搬至該社區居住。經全力攻堅，2日10時許，專案組在泉州市安溪縣成功抓獲犯罪嫌疑人王x鋒（男，31歲，泉州安溪人，廈門x佑房產仲介公司員工）。

經查，王某因欠債無力償還，物色獨自一人居住的被害人為作案目標，於1日晚攀爬窗戶入室搶劫，因擔心被害人報警遂將其殺害後潛逃。目前，犯罪嫌疑人王某已被警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

被害社區住戶紛紛反映，外人從該社區地下室即可抵達各樓層，保全形同虛設。嫌犯先是翻牆進入搶錢，為了滅口，又進去一次，補殺了20多刀，死者剩一口氣還給家人發訊息，保全始終沒發現嫌犯，管理失職。