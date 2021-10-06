基進黨立委陳柏惟罷免案將於23日投票，引發各界關注。民進黨前立委林靜儀近日為反「刪Q」表示，「台中第二選區是要穿防彈背心才能選舉的選區」，此話引發批評。罷免陳柏惟總部今日（6）發聲明，指出台中的持槍率與各項民調、統計數據都屬優等生，痛批陳為反罷免，放任他人侮辱自己選區，還不惜影射台中市治安很差、讓自己選民成全國笑話，「你還有臉面對這數十萬的民眾嗎？」

罷免陳柏惟總部今日早上9時許在臉書發文表示，林靜儀日前在為陳柏惟站台的活動上，說「台中第二選區是要穿防彈背心才能選舉的選區」，再一次抹黑造謠、刻意汙名化台中第二選區，不惜影射台中市治安很差、槍枝氾濫，以此來襯托陳的「認真勇敢」；當天陳就坐在林旁邊，面對選區和民眾遭到這樣的抹黑卻選擇默不吭聲，任由自己的選區被侮辱，再次讓陳口中的「中二選區」變成全國人民的笑話。

罷免陳柏惟總部指出，台中是人口第二大城市，根據警政署「縣市查獲持槍數」來看，在六都排行第三；綜合「行政院主計總處統計數據」與「民意調查結果」計算出的結果，台中市也是六都前段班。對此，他們不禁想問：「陳柏惟每天穿防彈背心跑行程嗎？受到什麼身體上的攻擊了嗎？」

針對林靜儀的言論與陳柏惟的不作為，罷免陳柏惟總部痛批，陳為保住自己立委的飯碗，和林一搭一唱來攻擊自己的選區而不思反省，陳先檢討選民、再抹黑選區也許獲得了政治利益，卻賠上了台中第二選區所有民眾的尊嚴與顏面，「你還好意思繼續待在這個被你們陣營羞辱的地方、你還有臉面對這數十萬的民眾嗎？」