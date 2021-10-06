中央流行疫情指揮中心日前證實，我國正在積極洽購由美國默克藥廠（Merck）研發的口服新藥molnupiravir，指揮官陳時中今公開表示，力拼今年底前引進國內。醫師指出，這款藥物是疫情以來首度研發出口服抗病毒藥，可說是新冠肺炎治療的明日之星，外界對它寄予厚望，目前藥廠已向美國提出緊急授權（EUA）申請。

台大公衛學院校友、急診科醫師許辰陽今天在「新冠肺炎防疫科學線上直播」中介紹該款新冠肺炎新藥。他表示，莫奈拉韋（molnupiravir）的作用機轉和過去的抗病毒藥物相似，由於病毒複製過程中需要使用不同的基因編碼（ATCG），必須正確結合才能繼續複製並傳播，而這款藥物的作用機轉就是讓病毒無法正確結合，在RNA複製過程中出現錯誤，最終導致病毒無法繼續生存，即可成功降低人體內病毒量。

許辰陽分析，該藥物第二期實驗選擇確診後4天內、出現相關症狀7天內的患者為對象，使用200mg、400mg及800mg的藥物，每日2次並服藥5天後，皆能有效降低病毒量；其中800mg組別結果更顯示，可縮短病毒清除時間，且無出現明顯副作用。

目前該藥物正進行第三期臨床試驗，期中結果顯示，不管各期別使用皆可顯著降低死亡率達50％，且未有嚴重不良反應。據此實證結果，美國默克藥廠已向美國食品藥物管理局（FDA）提出緊急授權申請。