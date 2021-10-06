高樹女店員挖眼案，潘小妹歷經雙眼及鼻梁手術，雖然目前仍在醫院觀察，據了解，復原狀況良好，已經可以睜眼視人，她除了感謝各界捐款援助外，也樂觀表示，會快點好起來，恢復往常生活。

昨晚至高雄長庚探視潘小妹的屏東縣長潘孟安指出，當時妹妹睜開眼睛向他打招呼，讓他非常驚訝且感動，還頻頻詢問，「真的看得到我嗎？」對方點頭，對於她的毅力潘印象深刻。

潘小妹態度樂觀地說，知道各界善款湧入，她感謝民眾熱心協助，自己的部分就是努力復健，希望回到日常生活。