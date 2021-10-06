新加坡政府投資公司(GIC)表示，正在考慮調整投資組合，以因應中國政府大範圍的監管整頓措施，他並承認投資中國市場的回報率可能會下降。

綜合外媒6日報導，GIC行政總裁林昭傑(Lim Chow Kiat)表示，包括半導體和醫療健保在內的「硬技術」行業將獲得中國政府支持，但其他行業的增長前景可能被大幅下調。鑑於中國在某些領域的政策行動，GIC的投資組合經理需要調整先前的增長預期。

他指出，由於中國政府的反壟斷措施，一些原本可以擁有最高70％市場占有率的公司，現在可能只能拿下25％。

林昭傑表示，GIC將透過投資「硬科技」行業來重新定位投資組合，相比消費科技和互聯網公司過去的爆發式增長，需要研發投入的「硬科技」產業短期的回報率預期會比較低一些。

他並表示，中國恒大可能的破產倒債問題對中國並不構成系統性風險，因為相關問題已經得到了充分警示，而且官方對形勢有明顯的掌控權。

當被問及GIC是否願意投資中國和恒大債券時，林昭傑表示，會有選擇性的投資，但必須經過在中國當地團隊的深入分析。他強調，GIC對中國市場的投資前景仍抱有「建設性」的看法，並將繼續積極參與市場。