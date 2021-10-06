國民黨主席朱立倫昨天上任，但黨內對其人事安排出現雜音，親朱的國民黨台北市議員徐巧芯退出黨內政論群組，遭解讀疑不滿人事布局，朱立倫今天被問到此時，笑談自己人隨時都可以line，但她電話好像不太好，「我會送她一支新的手機」。

徐巧芯因為退群引發議論，她第一時間回應說因最近手機好像怪怪的，後來表示，只是退群不是退黨，沒必要引起那麼大的風波，但外界認為徐是不滿朱的黨務人事安排所致。另一位前副主席郝龍斌子弟兵、國民黨台北市議員游淑慧則發文感嘆，國民黨內的幕僚世代始終沒有位置。

國民黨主席朱立倫上午在祕書長黃健庭、副祕書長李彥秀、羅智強、謝依鳯以及多位黨務主管和中常委的陪同下，一同到國父紀念館向孫中山銅像獻花致意。（趙婉淳攝）

朱立倫上午在祕書長黃健庭、副祕書長李彥秀、羅智強、謝依鳯以及多位黨務主管和中常委的陪同下，一同到國父紀念館向孫中山銅像獻花致意，對於黨內有人不滿其人事安排，朱輕描淡寫地說，每位同志都是黨的一份子，國民黨是多元家庭，希望大家一起共同為黨打拚。

至於忽略了幕僚世代的質疑，朱立倫表示，每個世代都是國民黨要全力爭取的對象，不管是年輕人、幕僚世代、中生代或資深黨員都很重要，大家一起為國民黨犧牲奉獻來努力。

被問到有民調顯示，民眾對國民黨的感情溫度輸給民眾黨，朱立倫說，國民黨前段時間是最低迷時候，但我們不會灰心喪志，會重新出發，而且從上周開始，全黨就已經團結在一起，且具有戰鬥精神，一切站在民意這方，為民眾監督無能、鴨霸的民進黨，相信很快地就能獲得民眾的認同。