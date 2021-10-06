台中市政府核准20家視聽歌唱業復業，針對防疫措施及酒店轉型KTV，市長盧秀燕上午接受媒體訪問時感謝業者配合，她也提到，雖然目前國內疫情平緩，但還是不能掉以輕心，在防疫規定之下，適當開放民眾活動是好的發展，大家繼續加油，相信離正常生活不遠。

盧秀燕表示，昨天第一天台中市共27家KTV提出申請，已有20家通過，均符合中央及地方防疫規定要求，市民朋友可以去唱歌；雖然現在KTV已可營業，但仍禁止飲食及陪侍，離開場域後也需佩戴口罩，提醒唱歌時可以盡情歡唱，但防疫規定還是要遵守。