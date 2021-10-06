立法院內政委員會今日進行「我國行政區畫之現況檢討、區畫標準、未來規畫與效益評估」專題報告，時代力量立委邱顯智、王婉諭於會前表示，如果貿然下修地方制度法第4條的125萬人的升格門檻，恐怕讓剩下的縣轄市將變成財政及制度上孤兒，尤其是新竹縣市若單獨合併升格，新竹磁吸效應將會更明顯，讓苗栗更加邊緣化，呼籲蔡政府莫重蹈馬政府倉促升格5都的覆轍。

邱顯智指出，行政區的畫分、調整、升格，這個事關國土規畫、區域發展的政策議題，新竹市長林智堅貿然拋出的「新竹縣市獨立合併升格」，想要在2022地方九合一選舉前倉促修法、單獨升格，顯然是一個充滿選舉考量、因人設事的提議。

邱顯智說，站在國土規劃的角度，新竹縣市是否合併升格，不只是新竹縣市的議題，而是台灣目前直轄市、非直轄市的不平等二元體制，到底要不要全盤檢討。

邱顯智認為，如果貿然下修地方度法第四條的125萬人的升格門檻，彰化、雲嘉嘉可能成為第七都、第八都、第九都，等於超過一半的台灣都是直轄市，剩下的縣轄市將變成財政上、制度上的孤兒，更加邊緣化。另外，如果新竹縣市獨立升格，苗栗將會成為台中以北唯二的非直轄市區域，台中、新竹的磁吸效應將會更加明顯，進一步裂解南苗、北苗，讓苗栗更加邊緣化。

王婉諭表示，要完善台灣的行政區畫，終結直轄市、非直轄市的不平等二元體制，至少要制定、修正行政區畫法、財政收支畫分法、地方制度法，但行政院尚未將行政區畫法草案送進立法院。

王婉諭補充，廢省後，台灣早該走向中央地方的二級制度，打破直轄市、非直轄市的區分，這個問題已經延宕出過20年，全盤修正地方制度法，現在開始就是最好的時機。