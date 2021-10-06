中國大陸房地產商的債務危機尚未解除，加上日本新首相岸田文雄的民意支持度不高，雙雙令市場憂心，日經早盤中，甚至還一度跌至兩個多月新低。日經指數暫收27,544.06點，跌278.06點或1%。東證收1,942.3點，跌5.45點或0.28%。

東海東京研究所認為，6日日股早盤雖曾反彈，但漲幅不如預期下，反而引發市場拋售持股。

權值股領跌，服飾商迅銷跌2.36%，軟銀跌1.23%，機器人手臂製造業者發那科也跌2.22%。

根據日本媒體民調，日新相岸田在當選後，並重組新政府不久的支持度僅45%，比前任短命首相菅義偉，於2020年剛上任時還要低。

大和證券認為，民意支持不高的岸田政黨，不太可能在即將來到的大選中，取得壓倒性的勝利。同時，岸田為避免收入不均，可能推動的調高資本利得稅計畫，搞不好會引起日股全面大拋售，因為投資人希望在增稅前，先獲利了結一番。

日經指數中，住友大阪水泥漲幅最大，上漲13.21%，其次是太平洋水泥漲7.2%，太平洋金屬也漲5.39%。至於表現最差的是下跌7.55%的三菱汽車，其次是武田製藥下跌6.25%，川崎汽船也跌4.48%。