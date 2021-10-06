大陸當局執行「能耗雙控」的嚴格限電政策，統一(1216)羅智先指出，影響其實還好，現在產能還是有秩序的供應，企業擔心的是限制不穩定性，例如突然停電又恢復供電，但現在很清楚的告訴大家一週限電的日期，集團遇到停電日就不上班，再利用沒停電日來補班。

對於建構亞洲流通生活平台一事，羅智先說，策略上並未改變，新冠疫情的影響，讓這兩年的時間可惜了，只能用靜態的方式去做，和原先規劃的進度落後很多，只能希望疫情能早日掌控，至少要能坐飛機，不能坐飛機很多事情都無法達成。

羅智先提到，物流中心目前最大的問題是土地的取得，在整體大環境下，土地價格越來越高，這是很一件挑戰的事情，但趨勢上很難避免。至於和生醫業者葡萄王的合作，由於做保健產品需要有特殊的認證，葡萄王已有很好的基礎，雙方若有共識的話，可以不要浪費資源。

對於外傳統一將收購家樂福一事，羅智先則說，家樂福是國際大公司，每年都會啟動評估，對於統一是否進軍？他回應，這種事不能講，不然不禮貌。目前原物料飆漲，羅智先肯定，對食品業一定有影響，各家廠商都很辛苦，但考慮到消費者都很辛苦，業者多是自已吸收。