香港行政長官林鄭月娥今（6日）在香港立法會宣讀任內最後一份《施政報告》，提到過去四份《施政報告》共提出超過900項政策措施，當中96％已經完成或按序推進，包括大幅增加醫療和社會福利經常開支至本年度的959億元（港幣，下同）和1057億元，比四年前分別上升53％和62％。

據了解，林鄭今年的施政報告首要核心內容是謀劃未來，包括下港經濟發展以及融入大陸發展大局，並聚焦土地、房屋等民生議題，以及爭取與大陸通關等。

林鄭月娥表示，在《香港國安法》和完善特區選舉制度的雙重保障下，香港迎來良好局面，重新出發，必須緊記好局面得來不易。她說，今天能安然站在立法會發表施政報告，各位議員能安坐席上履行憲制職能，相對於兩年前反送中運動，癱瘓立法會，顯示香港已回到一國兩制的正確軌道，管治秩序已恢復正常，強調未來會努力發揮香港獨特優勢，更好融入大陸發展大局。

此外，港府今表示，將在香港立法會的配合下全力以赴推進貫徹落實新選舉制度的有關工作。港府擬加強《香港基本法》教育，取代通識教育科的公民與社會發展科於本學年從中學4年級開始推行，3個主題之一就是「『一國兩制』下的香港」。香港律政司司長正計劃在明年4月舉辦有關《香港基本法》的會議，並出相關刊物。