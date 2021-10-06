指揮中心指揮官陳時中表示，昨通過鬆綁方案，高鐵恢復自由座，但不開放站票，消息點燃大批網友怒火，不少人在PTT上痛批，這樣跟全車對號座到底有啥差別，而且感覺管理有難度，畢竟自由座的車票不會印座位，這是要大家上車搶座位的意思嗎？萬一沒搶到怎麼辦？而且尖峰時段怎麼可能不站人，官員是否有些不食人間煙火了。

消息引起網友討論，「 板橋站沒買對號座就在月台等到天荒地老」、「南港站上車就坐滿，板橋旅客永遠輪不到」、「他到底在說什麼？」、「通勤時間開到桃園都坐滿滿的」、「交通部還是衛福部官員有搭過自由座嗎？尖峰怎麼可能不站人」。

不少人痛批政府簡直不食人間煙火，開放高鐵自由座但不開放站票，這樣到底和對號座有什麼分別？官員們真的知道什麼是自由座嗎？「自由座但沒站票，這些人是沒坐過自由座吧」、「自由座沒站票不就是對號座，我誤會什麼了」、「這個厲害了，不知道怎麼實行」、「要等到上車才知沒座位？」、「還是讓高鐵人員上車數人頭？」

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今出席立法院衛環委員會前受訪指出，昨天已經開會決定通過鬆綁方案，高鐵原則上還是不會開放站票、但自由座則可以實施，相關的管理會請高鐵嚴格落實，不過，鬆綁方案通過後，仍要經行政院進行通盤討論。