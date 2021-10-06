對於台積電將進駐高雄，這令高雄房價往上提升，年輕人買房子是否會變得更困難？高雄市長陳其邁6日上午到岡山區視察社會住宅興建基地時說，市府相關單位將展開調查，同時，也提供平價的社會住宅供就業青年租用。

陳其邁表示，社會住宅的興建主要在提供低廉的租金住宅給就業的年輕朋友使用。其次，市府會盤點地區平價的住宅，來平準相關住宅的價格。消保處也會根據預售新制的紅單管理，去查核房地產的價格是否涉及炒作，或違反公平交易法，對此會嚴格執行；至於實價登錄，地政處也會查核。

陳其邁指出，希望藉此能滿足產業的進駐，吸引更多南飄與青年到高雄就業。以目前接觸的廠商、投資方來說，都有提到安家計畫，不管是宿舍或住宅需求，從路科到橋科都有提出住宅需求，對於產業園區的串聯也都與捷運黃線、紅線興建有關，市府以公共交通導向的城市開發來帶動區域發展，此也意味，在交通方便的地點興建平價住宅，滿足就業青年的需求。

此社會住宅位於岡山區介壽路上，社宅預計興建764戶。低樓層空間將提供日照中心、社區關懷據點、身障服務據點、幼兒園，及社區健身中心等附屬社福設施使用。目前岡山社會住宅都發局已完成基本設計，並由工務局新工處辦理統包工程招標與施工，目前已於9月底上網公告招標，預定年底動土，工期約3年後完工。