澳洲前總理艾波特（Tony Abbott前右）5日下午搭乘新加坡航空SQ-876班機抵台。（資料照，陳麒全攝）

法、澳政要相繼訪台 民進黨：共同彰顯民主自由價值。本報資料照

澳洲前總理艾伯特（The Hon. Tony Abbott）、法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）等國際政要相繼於昨日與今日訪台，民主進步黨發言人謝佩芬今表示，民進黨誠摯歡迎國際夥伴來訪，共同彰顯民主自由價值。

謝佩芬說，李察主席長期堅定支持台灣，自2015年接任參議院友台小組主席以來，為了提昇台法友好關係有許多重要貢獻。李察主席今年初受中國駐法大使盧沙野數度言語挑釁，企圖阻撓訪台規劃，但李察主席不畏中國政府的威嚇，仍然立場堅定。

她說，此次與友台小組兩位副主席布依松（Max Brisson）及喬瑟芙（Else Joseph）、外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic）等4位跨黨派參議員，以及參議院友台小組執行秘書高玉笛（Judith Bout）來台訪問，其支持台灣的友情及堅定捍衛自由民主的精神令人感動。

謝佩芬指出，澳洲前總理艾伯特近年來多次為台灣發聲，提醒各國提高對中國經濟脅迫及侵略的警覺，更公開對台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）表達支持。由於兩國對於中國貿易脅迫皆有深切體悟，相信雙方有許多可以互相交流之處。

謝佩芬強調，台灣與法國、澳洲都是共享民主、自由、人權等普世價值的民主夥伴，透過這次法國李察主席與澳洲艾伯特前總理的訪台，希望台灣與法、澳等民主夥伴之間，能有持續的經驗分享與對話交流，進一步深化台灣與國際盟友的實質夥伴關係。