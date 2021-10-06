巨生醫6日申請登錄興櫃股票 12:202021/10/06 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心6日表示，巨生生醫公司（6827）在6日送件申請登錄興櫃股票，產業別是化學生技醫療業。 根據櫃買中心資料顯示，巨生醫公司成立於2014年11月間，董事長為蔣為峰，主要經營業務是奈米微粒及奈米微胞技術平台相關新成分新藥/新劑型新藥開發，送件時資本額為5億5395萬元。 巨生醫2020年業績，營收742萬元，稅前虧損1億4886萬元，每股虧損3.08元。 鹿港活化老屋 三連棟成益商號再生 民宿業謀振興 籲縣市整合擴大效益 #生醫 #櫃買中心 #申請登錄興櫃 #巨生 #日送件申請登錄興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 永康街高記舊址 動工蓋豪宅 04:102021/10/06 財經要聞 估吸引百億投資 高鐵新竹站旁地上權招商 04:102021/10/06 財經要聞 《金融》314家上市櫃公司 明年股東會年報需提前申報 07:472021/10/06 財經 台股反彈續航力不足 開高走低暫跌百餘點 11:372021/10/06 財經 逾5成手搖飲店 未標總糖量 04:102021/10/06 地方新聞 《生醫股》麗豐-KY飆漲停 營收回來了 10:032021/10/06 財經 夜宿海生館回來了 住1晚送你玩1年 04:102021/10/06 地方新聞 寶可齡公司10／15辦理創櫃板登錄前籌資 11:562021/10/06 財經 夫盜取人力網站10萬求職者個資 供妻找員工下場慘了 10:472021/10/06 社會 高雄券開放申辦首日近500店家加入 04:102021/10/06 地方新聞 新光三越周年慶 首波6店起跑 04:102021/10/06 時尚消費 財經熱門新聞 陸狠心限電不只衝擊自家人 1決定恐釀全球能源危機 - 財經 陸限電停產太詭異 台商拼湊真相抖內幕：事情大條了 - 財經 2頭「灰犀牛」衝撞大陸 謝金河爆他2年前神預言料中 - 財經 張錫：台股修正近尾聲 最快年底看到20000點 - 財經要聞 - 工商時報 大陸缺電關鍵原料沒了 韓晶片業將爆1件慘劇 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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