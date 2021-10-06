櫃買中心6日表示，巨生生醫公司（6827）在6日送件申請登錄興櫃股票，產業別是化學生技醫療業。

根據櫃買中心資料顯示，巨生醫公司成立於2014年11月間，董事長為蔣為峰，主要經營業務是奈米微粒及奈米微胞技術平台相關新成分新藥/新劑型新藥開發，送件時資本額為5億5395萬元。

巨生醫2020年業績，營收742萬元，稅前虧損1億4886萬元，每股虧損3.08元。

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