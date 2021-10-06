台中市外埔區廍子、土城里聯合活動中心建於1976年，被判定為危險建築，市府編列預算並爭取中央補助，斥資共2370多萬元重建，6日落成啟用。市長盧秀燕表示，這是她上任後首座開工的活動中心，感謝中央和地方民代合力完成地方心願，提供舒適明亮的活動場域。

外埔區廍子、土城里聯合活動中心啟用典禮，由盧秀燕主持剪綵儀式，包括台中市議員施志昌、吳敏濟、李榮鴻、民政局長吳世瑋、財政局長羅仙法、外埔區長葉聯慶及多位里長均出席到場共襄盛舉。

盧秀燕說明，廍子、土城里聯合活動中心總樓地板為地上3層建築物，1樓規劃為會議室、社區關懷據點、歌唱班、農業產銷班及其它社區班隊教室；2樓為長青學苑教室、家政班、民俗技藝班及舞蹈班；3樓為多功能會議室，並設有無障礙廁所及電梯，滿足社區多元需求。

外埔區長葉聯慶表示，原廍子社區活動中心2017年由市府補助近70萬元拆除，市府並編列1324萬元預算，並爭取前瞻補助400萬元，主體工程2019年1月開工；此外，市府再加碼補助內部裝修工程經費580萬元，斥資經費2370多萬元重建，提供民眾集會、活動、上課、健康促進及交誼的多功能活動空間。