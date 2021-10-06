大陸澎湃新聞報導，據大陸水利部6日消息，受渭河、黃河北幹流來水共同影響，黃河中游幹流潼關水文站10月5日23時流量漲至5090立方米每秒，依據水利部《全國主要江河洪水編號規定》，編號為「黃河2021年第3號洪水」。此外，央視新聞6日報導，山西臨汾蒲縣荊坡村一帶5日晚發生山體滑坡，5人被埋壓。經搶險救援，4人獲救，其中3人遇難，1人正在搶救，仍有1人失蹤。目前救援正進行。

大陸水利部維持水旱災害防禦Ⅲ級應急響應，密集滾動會商，精細調度小浪底等幹支流水庫，控制黃河洪水平穩下泄，指導做好黃河中下游幹流及渭河等支流堤防的巡查防守，保障防洪安全。

目前，水利部派出的7個工作組正在陝西、山西、河南、山東四省抗洪一線指導做好洪水防禦工作。

據報導，過去5天，受冷暖空氣共同影響，大陸北方多地陰雨不斷，特別是在四川、陝西、山西等地，雨勢更為強勁。山西省應急管理廳指出，由於連日降雨，在蒲縣荊坡村一帶，10月5日23時許，發生山體滑坡，造成5人被埋壓。經過緊急搶險，4人獲救，其中3人遇難，一人正在搶救，仍有一人失蹤。目前救援正在進行。

氣象專家介紹，監測資料表明，高空的副熱帶高壓和地面冷高壓，主導了北冷南熱，四川、陝西、山西雨大的天氣格局。本該秋高氣爽的北方持續陰雨，一派江南景致。而南方則是「秋老虎」盛行。

專家分析，受西風槽攜帶的冷空氣與異常偏強的副熱帶高壓，冷暖交彙集的共同影響，四川、甘肅、陝西、山西、山東等地，周內仍為雙方交戰的主戰場，降雨強度大。預計，6日以後，隨著副熱帶高壓的敗退，降雨也會減弱。