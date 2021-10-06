一名男網友近日在網路分享有趣的經歷表示，某日下班買了一袋3隻女王魚回家，把魚安置好後，便開始在魚缸對水、對溫，沒想到睡個午覺再醒來，發現魚缸裡的魚全不見了，他焦急地翻找，最後竟然在冰箱冷凍庫找到魚，而兇手就是他的女友。

原PO昨（5）日在論壇《Dcard》發文指出，某日提早下班後，就去水族館買了3隻女王魚，返家後將袋裝的女王魚放入魚缸後，便開始對水、對溫，由於下班後感到疲憊，所以他就在等待的同時，就去睡午覺了。

原PO起床後，直接到魚缸前確認是否對水、對溫完成了，但他卻被眼前的景象嚇到，「我的魚對水、對溫，對到直接消失」，他擔憂是不是患有失智症的阿嬤將魚煮來吃，便開始在家裡翻找魚的身影，沒想到最後竟然在冰箱冷凍庫找到一袋魚，而兇手竟是他的女友。

原PO說，因為沒有買魚缸用的冷水機，所以他都會利用冰塊幫助魚缸的水降溫，女友誤以為那一袋魚是用來降溫的冰塊，便好意將其放到冰箱冷凍庫，原PO聽完心跳瞬間漏三拍，趕緊將魚放在室溫下「退冰」，還好牠們都充滿活下去的意志，所以他又再次調整對水、對溫程序，「牠們現在都恣意地在魚缸裡游著，不然我差點也把女友給冰進去了」。

貼文曝光後，不少網友都笑了，「最好笑的是，魚的記憶力極差，退冰後也忘記自己有被冰過了」、「這女友不拿去冰不行吧」、「女友是不是想吃生魚片啦」、「女友沒發現的袋子裡有魚嗎？」、「真是頑強的生命」。