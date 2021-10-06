據大陸飛豬平台數據顯示，「十一」旅遊消費前三天門票激增100％，以北京最熱門。（shutterstock）

由於暑期旅遊市場遇冷，大陸今年「十一」黃金周「補償式出遊」需求強勁，帶動旅遊市場顯著增長。飛豬旅行5日公佈OTA（Online Travel Agent）「十一」旅遊資料顯示，從10月1日至3日的平台門票出票量較去年大增超過100％；鄉村民宿訂單量比上月增長逾560％，同時高星級酒店訂單量也月增380％，租車訂單量月增150％。

此外，中國銀聯5日也發佈數據，10月1日到4日的銀聯網路交易金額為1.55兆元人民幣，交易筆數為28.22億筆。相比大陸去年國慶假期，日均交易筆數增幅33.8％；餐飲和購物日均消費金額也比去年成長超過3成。

據《21世紀經濟報導》指出，從旅遊城市角度來看，首都北京成為今年大陸國慶最熱門的出遊目的地，另包含上海、成都、重慶、西安、杭州、武漢、廣州、長沙及昆明分列第2至第10位。其中北京環球影城的人氣爆棚，查閱飛豬官方旗艦店可看到粉絲數已達45萬。

而具備人文魅力及秀麗風光的城市也越來越受歡迎，今年包含鄭州、蘇州、青島、貴陽、蘭州、太原等非一線城市預訂增速較快。

而超過3小時的跨省長線游也出現恢復，預訂量較上月漲超過170％。其中西藏、寧夏、甘肅、青海、海南等多個長線遊目的地訂單量均實現翻倍。