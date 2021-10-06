音訊晶片廠驊訊電子（6237）的音效技術在VR設備上已被全球廣為採用，這次將以在元宇宙累積的聲學技術與IC設計能力，整合開酷科技的創新毫米波技術，共同發布AI毫米波手勢控制智能耳機音效解決方案，瞄準因疫情而帶來的遠距會議、教學及網路直播的巨大商機。

驊訊電子採用四個麥克風陣列高清降噪技術，整合多項實用功能，可解決用戶在使用上所遇到的困難。其中的「即時耳返」功能可克服使用者戴上耳機後聽不到自己音量而愈講愈大聲的窘境，並能解決使用者不知道自己麥克風開關狀態的問題；高清的「環境降噪」（HD ENC；High Definition Environmental Noise Cancellation）技術可有效降低環境噪音，並透過近場收音的演算法解決開放空間多人同時會議而產生的串音問題，使受話方能清楚且輕鬆的通話。

創新的「通透」模式，不需摘下耳機也能輕鬆聽到附近環境聲音，方便用戶在開會的同時還能與身邊同事保持溝通，啟動「千里耳」模式後，更可提升自己遠距收音的超能力。除此之外，「3D立體降噪錄音」模式，讓創作者能製作具有空間感及方向性的影片或直播內容，提升用戶的沉浸感與參與度，可說是元宇宙的聽覺秘密武器。

驊訊電子董事長鄭期成表示：「驊訊電子多年來累積的聲學技術已被各界所採用，但不管是在元宇宙的VR虛擬世界或是現實世界的遠距生活，使用者忙著找按鍵跟切換模式皆帶來不佳的用戶體驗，這次的方案與開酷科技的毫米波手勢控制技術完美結合，利用人類更快速、更直覺的手勢進行功能切換，期望為使用者帶來更美好的用戶體驗。」