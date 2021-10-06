香港東網引述英國媒體周二（5日）報導指，美國核電監管機構上月27日暫停向中國最大國有核公司中國廣核集團（CGN），運送放射性原料和反應堆使用的氫同位素。美方指此舉為促進美國的國安利益，輿論認為反映美方憂慮中國核武建設。

報導稱，暫停出口給中廣核的包括放射性物質和氘；氘又名重氫，是氫的一種穩定形態同位素，可用於核電站的重水裂變反應堆。美國核能管理委員會（The Nuclear Regulatory Commission）當時在命令中表示，白宮認定暫停上述出口有其必要性，以促進美國的國家安全利益，並令美國共同防衛和安全跟1954年通過的《原子能法》更一致。

這次命令進一步收緊美國前總統川普在2018年針對向中國公司出口民間核能技術的限制，以防被用在軍事及非授權的目的。中廣核於2019年8月被列入美國黑名單，原因是涉嫌獲取美國先進技術和材料，投放在中國軍事用途。