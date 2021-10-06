串流媒體巨擘Netflix（網飛）的原創韓劇《魷魚遊戲》全球爆紅，帶動新一波用戶成長，激勵股價持續創新高，10/5美股反彈秀，網飛飆逾5%漲勢更猛，近一季已大漲逾17%，強壓大盤，領漲科技股。台股有3檔ETF持有Netflix比重逾2%，分別為統一FANG+ETF（00757）持有9.82%，永豐美國科技ETF（00886）持有2.44%，富邦那斯達克ETF（00662）持有2%。

統一FANG+ETF(00757)持有網飛權重達9.82%，在台股掛牌的ETF裡持有比重最高，股價領漲抗跌，其他成份股也都是引領全球串流影音發展的科技龍頭股，網友每月付費追劇，也可透過00757輕鬆當股東，不用冒生命危險玩生存遊戲賺錢，坐享全球串流影音藍海的成長收益。

網飛投入7億美元打造原創韓劇決策正確，快速在股價創高上得到回報，亦持續帶動新一波用戶成長，目前網飛全球付費會員超過2億人，該公司將於10月19日公布第三季業績，預估第三季用戶淨增加350萬戶，將超越第二季的150萬戶。

生存遊戲劇集《魷魚遊戲》自9月17日播出後，迅速登上美國、韓國、日本、台灣、加拿大、澳洲、德國、印度等國收視排行榜冠軍寶座，有望成為網飛平台史上最熱門影集。

統一FANG+ETF(00757)追蹤尖牙指數，十大成份股精選最能引領新趨勢的科技龍頭股，涵蓋AI、大數據、電動車與自駕系統、雲端服務、網路社群與串流娛樂等，除了網飛為目前全球串流影音霸主，其他包括Apple（蘋果）、Amazon（亞馬遜）、Facebook（臉書）、Google（谷歌)、Tesla（特斯拉）、阿里巴巴、百度等企業，皆在串流影音領域佔有一席之地，搶佔無限商機。