時序入秋，進入流感高峰期，台灣東洋捐贈1000劑流感疫苗給台北醫學大學附設醫院，並規畫北醫大教職員施打，讓教職員可以更安心投入教學與研究。校方今（6）日在行政會議上，舉行感謝捐贈儀式，邀請台灣東洋公司總經理施俊良等人出席。

今年10月1日起，全台公費與自費流感疫苗同步開打。美國研究指出，打過流感疫苗的人，除預防流感，亦能大幅降低感染新冠肺炎演變為重症的風險。多數專家認為，接種流感疫苗，有助人們增強免疫力，因此鼓勵民眾接種流感疫苗。

台灣東洋總經理施俊良表示，近年受到新冠肺炎疫情影響，國人對疫苗需求量將會較往年提升，而此次捐贈的是由台灣東洋代理澳洲Seqirus公司德國廠目前國際最新型的細胞培養型四價流感疫苗，希望讓教職員獲得最好的防護力。

台北醫學大學校長林建煌指出，感謝台灣東洋捐贈1000劑流感疫苗，以實際行動支持北醫大守護所有教職員的健康。台灣東洋積極參與社會公益，不論是連續近20年赴偏鄉離島，針對青少年及孩童進行預防癌症健康衛教宣導，亦或是持續培育醫藥產業人才與北醫大長年努力的方向不謀而合；期待未來能與台灣東洋繼續攜手合作，為防疫、教育與研究而努力，共同善盡社會責任。