嘉義縣鰲鼓溼地，是嘉縣重要溼地也是觀測候鳥重要的地方，崑山科技大學研究團隊教授翁義聰近來在鰲鼓溼地發現3種新種蠅虎科蜘蛛及首次出現於台灣的6種蜘蛛，且成果刊登在Natural Resources國際期刊，讓世界看見台灣。

嘉義縣農業處表示，崑山科技大學長期執行嘉義縣朴子溪河口國家級重要溼地保育利用計畫，也關注鰲鼓溼地生物多樣性，這次在鰲鼓溼地發現新種蜘蛛，分別為台灣侏斑蛛、台灣小菱頭蛛及嘉義獵蛛等，同時也首次在台灣發現6種蜘蛛，分別為三列貓跳蛛、鱗狀獵蛛、雙帶扁蠅虎、溝渠蠅虎、銹寬胸蠅虎及齊氏合跳蛛，相關研究成果在今年9月30日的Natural Resources國際期刊正式刊出。

鰲鼓溼地發現的新品種蜘蛛－台灣小菱頭蛛。（嘉義縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

鰲鼓溼地原為台糖公司在東石的防風林地，北港溪、六腳大排兩溪流在此匯集，加上廢耕農地、魚塭、農墾區、木麻黃林，多樣的生態環境及棲地型態給予動植物很好的生存環境。農業處指出，教授翁義聰的團隊專攻台灣濕地動物行為及生態學研究，為當前主要研究溼地及蠅虎蜘蛛的專家之一，這次的新發現，讓全世界可以看到台灣學者研究的貢獻，也讓嘉義縣與有榮焉。