2021年雙十國慶連假期間，大雪山及八仙山國家森林遊樂區提供入園門票半票優惠，10月10日當天，八仙山國家森林遊樂區並舉辦「八仙山森林豐盛季」，活動豐富精彩，歡迎大家趁著連續假期享受森林浴，體驗山林之美。

大雪山國家森林遊樂區位處盛行雲霧帶，秋季常見波瀾壯闊的雲海，傍晚時分艷紅的夕陽照耀在層層疊疊的雲海上，渲染出七彩的夢幻色彩，如詩如畫的美景，歡迎大家把握秋高氣爽的雲海季節，來趟大雪山浪漫秋日之旅。

八仙山森林遊樂區步道群竹林幽徑，雙十國慶3天連假入園門票半票優惠。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

雪山神木位於200林道49.5公里下方，為樹齡超過1400年的紅檜巨木，樹高約50公尺，樹胸徑約13公尺。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

東勢林區管理處表示，雙十3天假期為今年最後1個連假，為慶祝國慶，大雪山及八仙山國家森林遊樂區入園門票半票。由於中央流行疫情指揮中心宣布鬆綁森林育樂場域防疫措施，山林空曠處活動可有條件拿下口罩，歡迎民眾前來暢享久違的自由呼吸，讓山林間的負離子與芬多精充滿身心。

八仙山國家森林遊樂區將於雙十國慶當日舉辦「八仙山森林豐盛季」，有「森林農夫市集」、「回到林場時代」闖關遊戲及木作體驗活動，10月期間還有3場次線上「森林工作者見面會」，一系列活動只要報名就能抽獎，獎品包括台中商旅八仙山莊平日雙人住宿券、統一渡假村谷關溫泉養生會館雙人住宿券等好禮。

前150位報名者，可再獲得全家和平新谷關店「Fami圓滾滾霜淇淋」兌換券。「森林工作者見面會」也會從每一場線上座談中抽出5位，贈送限量紀念品。

為讓遊客可以輕鬆到達目的地，八仙山於連假期間提供免費接駁車，從豐原客運谷關站行駛至八仙山收費站，下車購票後即可搭乘園區內接駁車至遊客中心，並持入園發票可於谷關立體停車場旁全家便利商店享停車費優惠。

東勢林區管理處提醒，因應防疫，國家森林遊樂區仍有入園遊客人數管制，入園前也需量測體溫和實聯制。出遊前請先到台灣山林悠遊網各園區頁面查詢當日累計遊客人數、遊客人數上限與應注意事項。