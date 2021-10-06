高鐵自由座可望恢復，但坐滿後不開放旅客用站的，被批評政策難以執行。（高鐵提供／陳祐誠傳真）

國內疫情趨緩，交通部向中央流行疫情指揮中心提案爭取高鐵恢復自由座，但座位坐滿後不開放站票，指揮官陳時中今證實會開放，但網友和業界都不買單，批評該政策只做了半套，簡直是找基層麻煩。

根據交通部的提案方向，高鐵恢復自由座，但為避免旅客站得太近，因此座位滿了之後，不開放旅客用站的。有業內人士批評，政策只鬆一半，麻煩最後全回到旅客及第一線基層身上，先撇除尖峰時段一定爆滿，月台要怎麼管控、各站放行人數怎麼訂，很可能變成另一場災難。

該政策也引起網友討論，幾乎一面倒負評，「那要自由座幹嘛，繼續維持全車對號不就好」、「官員不食人間煙火，他們根本不用買票」、「在玩大風吹嗎？」、「都可以室內用餐了，還不開放自由座」。

消基會交通委員會召集人李克聰也認為，這樣的開放意義不大，通勤族不方便、站務人員也執行不易，他舉例，如果旅客要從板橋站搭車南下，但列車經過南港、台北站之後，自由座可能已經滿了，板橋旅客根本上不了車。

李克聰建議，開放自由座且允許站票，可以訂定相關站立規定，例如位置不要靠太近、站在指定區域等，並由服勤人力去調控。