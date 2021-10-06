八大行業復業，電子遊戲場馬上吸引人氣，彰化警分局加強臨檢。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情降溫，經濟部也在4日公告，電子遊戲場等5類營業場所，從5日起可有條件開放，復業首日電子遊戲場所馬上好熱絡了，生意興隆，不少玩家都衝去打一把，彰化警分局不敢大意，加強臨檢、稽查勤務，確保業者遵守相關防疫規定，首日查出購買酒精飲料、未落實登記實聯制等3件違規。

八大行業復業，電子遊戲場馬上吸引人氣，彰化警分局加強臨檢。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化警方指出，依中央最新公布指引，電子遊戲場所、資訊休閒場所復業無須事先申請，但業者須遵守顧客1人1機遊玩、場內錄影及顧客離開機台後須立即消毒，呼籲業者保持審慎防疫態度。

八大行業復業，電子遊戲場馬上吸引人氣，彰化警分局加強臨檢。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

這一波開放的休閒娛樂場所，有開放飲食的是桌遊、麻將場所，那有開放飲水和飲料的是KTV、MTV，但是是限非酒精性的飲料，那電子遊戲場跟資訊休閒場目前還是以禁止飲食為原則 。

八大行業復業，電子遊戲場馬上吸引人氣，彰化警分局加強臨檢。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化警分局長王國峯表示，這次臨檢勤務也發現在電子遊戲場內仍有顧客飲食 ，另外在自助式KTV內客人自行購買酒精性飲料飲食情形1件 ，完全不把防疫指引看在眼裡 ，彰化警方均蒐證後連同照片及影片函請彰化縣政府裁罰。另外，還查獲養生館未落實登記實聯制。★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障