澳洲新潛艦計畫

科技日新月異，雖然美英將協助澳洲打造核潛艦，但部分專家認為，當2040年代坎培拉取得潛艦時，它們可能已經過時，並無所遁形了。

據英國《衛報》（The Guardian）報導，澳洲棄660億美元（約1.8兆台幣）大單，決定不向法國買12艘傳統潛艦，轉而求助美英，打造核潛艦。但在獲得新潛艦前，他們必須為現有的柯林斯級（Collins Class）潛艦延壽，甚至租用潛艦，以填補新潛艦服役前的空白。

不過，其實早在澳洲決定向法國採購12艘傳統潛艦前，軍事分析家就警告，隨著無人潛航機，還有新武器系統等出現，所有的潛艦都將過時。

還有人警告，不同的技術將使海洋「透明」化，因此就算是隱形性能頂尖的潛艦，還是可能被敵軍發現。澳洲國立大學（Australian National University）國家安全學院（National Security College）在「透明的海洋？」（Transparent Oceans?）報告中指出，澳洲核潛艦隊預定2040年代服役，可是到2050年代時，海洋可能，或很可能就會透明化。

一個跨領域團隊研究了新感測技術與水下通信，甚至研究了偵測化學、生物，聲學和紅外線特徵的新方法，發現就算隱形潛艦改良，仍會暴露行蹤。

中方已研發出潛艦定位雷射，澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）正和中國1家海洋科學研究所合作，而對方已研發出能發現深達500米潛艦的衛星技術。

不過，雙方的合作預定明年結束。據《澳洲人報》（The Australian）報導，澳洲安全情報組織（ASIO）警告，這可能幫中方海軍追獵澳洲潛艦。但聯邦科學與工業研究組織卻說，這是最危言聳聽，也最不負責的報導。

而澳洲智庫洛伊研究所（The Lowy Institute）防務分析師帕拉佐（Albert Palazzo）說，中方的技術會進步到足以發現澳洲潛艦任何行動的地步，如發射「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈，就會暴露它的位置，緊接著就會被摧毀。