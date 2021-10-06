曾2度性侵幼女的張男已62歲高齡，竟色心再起性侵幼女。他今年5月間在中市豐原火車站搭訕9歲女童，約她晚間出來看手相，並以附近公園有媽祖神像較靈驗，並自稱是歡喜佛，與他性交可幫改厄運及驅糾纏鬼魂，見女童抗拒，竟強拉到公園的公廁及草地性侵，因無法勃起才放她離去。台中地檢依強制性交罪將他起訴。

起訴書指出，張姓老翁曾在2000年及2007年間對幼女強制性交，後案被判11年確定，才在2018年3月間服刑完畢出獄，豈料，已62歲高齡仍狼性不減，他今年5月12日晚間在台中豐原火車站搭訕等網購賣家的9歲女童，並藉假藉幫她看手相，約定隔天同時地見面。

女童依約到場，老翁竟說，附近的慈濟公園光線亮一點、還有媽祖神像，會比較靈驗，在晚間8時許把女童帶到公園內，指稱女童運勢不佳，遭前世男友鬼魂糾纏，並自稱是歡喜佛與他性交可改厄運，女童強拉到公園，不理會女童喊「我不要」掙扎抗拒猥褻性侵，老翁因無法勃起，竟將女童拉到草地。

老翁命女童躺在草地上猥褻指姦，女童喊：「很痛」、「不要」，老翁仍不放手，因仍無法勃起，才讓女童穿衣離開。事後，老翁仍多次打電話騷擾女童，經女童家人發現報警。

老翁到案坦承犯行，辯稱他是因為心情不佳才犯案。檢察官以他為累犯，仍不知悔改，依強制性交罪將他起訴，並請求從重量刑。