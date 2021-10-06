大陸央視新聞用戶端6日報導，歐盟5日將香港列入稅務合作事宜觀察名單，原因是認為香港不就部分源自外地的被動收入徵稅或會構成「雙重不徵稅」的情況。對此，香港特區政府表示，香港作為國際金融中心，一直以來積極參與和支持國際稅務合作。

歐盟關注在香港沒有實質經濟活動的企業無須就部分源自外地的被動收入（例如利息和特許權使用費）繳稅，或會帶來「雙重不徵稅」的情況。

香港特區政府發言人表示，香港多年來採用地域來源原則徵稅，因此源自香港以外地方的利潤，一般來說在香港無須繳納利得稅。香港特區政府在支持打擊跨境避稅的大原則下，願意做出配合，並已向歐盟承諾將於2022年底前修訂香港《稅務條例》及於2023年落實相關措施。

香港特區政府發言人強調，香港將繼續採用地域來源原則徵稅，特區政府也將致力維持香港稅制簡單明確和低稅率的優勢，以保持香港營商環境的競爭力。建議的修例僅針對企業利用被動收入進行跨境避稅，尤其是在香港沒有實質經濟活動的企業，對個人納稅人不會有任何影響。至於金融機構，在現行《稅務條例》下已就源自外地的利息收入繳納利得稅，因而不會因此增加稅務負擔。

香港特區政府發言人表示，香港企業不會因為香港被列入稅務合作事宜觀察名單而被歐盟成員國施以稅務抵制措施。香港特區政府將在修訂有關的稅務安排後，要求歐盟盡快把香港從觀察名單中剔除。

歐盟於2019年10月公布有關豁免源自外地收入徵稅機制的指引，就多個稅務管轄區（包括香港）的相關稅務安排展開評核，主要針對離岸空殼公司通過「雙重不徵稅」而在稅負上獲得利益的情況。香港特區政府一直就有關評核事宜與歐盟聯繫，並積極與其商討跟進工作。